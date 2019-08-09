Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammet Avcı ile Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Turhan, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel dokusuyla adeta cennetten bir köşe olan Rize'de, sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı projelerinden olan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşası için çalıştıklarını söyledi.

Havalimanının yapılması için bölge insanlarının yıllarca beklediğini ifade eden Turhan, sürekli krizlerin olduğu, yatırım planlamalarının yapılamadığı ülkede havaalanı yapımının yılan hikayesine döndüğünü, geçmişte havalimanı kurma girişiminde kimsenin bulunamadığını kaydetti.

Turhan, Rize'nin evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyaset sahnesine çıkmasıyla ülkenin yeniden imar edilmeye başlandığını vurgulayarak, "Bu havalimanı da ülkeyi yeniden inşa etme projesinin bir parçasıdır. Kapsamlı bir etüt ve fizibilite yaptırdık ve böylece bu noktada Rize Artvin Havalimanı'nın yapımını başlattık. Rize- Artvin Havalimanı, Avrupa'nın deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanı oldu." diye konuştu.

Havalimanında 85,5 milyon ton dolgu alanı yapılacağına işaret eden Turhan, şunları söyledi:

"Şu ana kadar da 242 ağır iş makinesiyle günde 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyon ton üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Bunun 11 milyon tonu da kategorik taş dediğimiz mendireğin yapımında kullanılıyor. Havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğinin de yüzde 64'ü tamamlanmış durumda. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde projenin yüzde 40'a yakınını tamamlamış bulunuyoruz."