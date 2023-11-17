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Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu! Almanya ile geçiş belgesi kotaları artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya ile imzalanan protokol ile tek-tip geçiş belgesi kotasını 200 bine, bir yıllık geçerli çok girişli geçiş belgesi kotasını 200'e çıkarttıklarını bildirdi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu duyurdu! Almanya ile geçiş belgesi kotaları artırıldı
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Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı Almanya ile Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısının (KUKK) 15-16 Kasım'da Bonn'da gerçekleştirildiğini belirterek, "KUKK toplantısı ile ülkemizin ihracat hedefleri doğrultusunda, tek-tip geçiş belgesi kotasını 170 binden 200 bine, bir yıllık geçerli çok girişli geçiş belgesi kotasını 50'den 200'e yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, toplantıda ayrıca başta sürücü vizeleri olmak üzere ihraç taşımalarında ve güzergah ülkelerde yaşanan sıkıntıları dile getirdiklerini de kaydetti.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Almanya
  • geçiş belgesi kotası

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