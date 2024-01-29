Bakan Uraloğlu: Filyos Limanı'nda, 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Bakan Bayraktar'la Filyos Limanı'nın demir yolu ve kara yolu bağlantılarını incelediklerini aktararak, "Ülkemizi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı'nda, 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek, yıllık 25 milyon tonluk kapasite, 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarla büyük tonajlı gemilere hizmet verilebilecek." ifadesini kullandı.

Rıhtım ve geri saha inşaatı tamamlanan limanın, 4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, "Filyos Limanı, hem bölgeyi hem de Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıyacak dev bir lojistik merkez." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, limanda 2 bin 450 metre ana, 1370 metre de tali dalkıranın yer aldığına işaret ederek, limanın altyapı inşaatlarının kamu kaynaklarıyla yapıldığını hatırlattı. Limanın üstyapı ekipman temini ve işletilmesi işinin ise yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilmesine yönelik karar alındığını belirten Uraloğlu, buna yönelik ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Proje kapsamında yer alan genel kargo ve kuru yük rıhtımlarının geçici olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis edildiğini aktaran Uraloğlu, Filyos Limanı İltisak Hattı Bağlantısı'nın, 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu olacak şekilde TPAO'nun bölgede varlık göstermediği dönemde ve Sakarya Gaz Sahası Projesi'nden önce 2019'da hazırlandığını anımsattı.

Uraloğlu, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazla birlikte TPAO ile güncel durum çerçevesinde görüşmeler yapıldığını belirterek, revize bir güzergah tasarımını içeren Revize Hat Dizayn Raporu'nun müşavir firma tarafından oluşturulduğunu ifade etti.