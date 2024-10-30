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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: “İmkansız” denilenleri bugün gerçeğe dönüştürüyoruz

UDHAM & ARUS Raylı Sistemler Zirvesi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bir zamanlar bize “imkansız” denilenleri bugün gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu başarı tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edilmiştir.' dedi.

30 Ekim 2024 Çarşamba 10:19 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: “İmkansız” denilenleri bugün gerçeğe dönüştürüyoruz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UDHAM & ARUS İşbirliği Zirvesi Raylı Sistemler için AR-GE Buluşması'nda açıklamada bulunuyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları;

* Birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk.

* Bir zamanlar bize "imkansız" denilenleri bugün gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu başarı tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edilmiştir.

* Milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk. Bize imkansız denilenleri bugün gerçeğe dönüştürdük. Bu yükselişi sekteye uğratmak isteyenleri ve bu alçak saldırı gerçekleştirenleri kınıyorum.

  • Uraloğlu Konuşması
  • UDHAM ARUS
  • Raylı Sistem Zirvesi

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