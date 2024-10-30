Bakan Uraloğlu: “İmkansız” denilenleri bugün gerçeğe dönüştürüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UDHAM & ARUS İşbirliği Zirvesi Raylı Sistemler için AR-GE Buluşması'nda açıklamada bulunuyor.

* Birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk.

* Bir zamanlar bize "imkansız" denilenleri bugün gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu başarı tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edilmiştir.

* Milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk. Bize imkansız denilenleri bugün gerçeğe dönüştürdük. Bu yükselişi sekteye uğratmak isteyenleri ve bu alçak saldırı gerçekleştirenleri kınıyorum.