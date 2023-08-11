Bakan Uraloğlu: Kahramanmaraş'ta depremden 79 kilometrelik yol kesimi etkilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Deprem gecesi kar fırtınası bekleniyordu ve bizler de teyakkuz halinde yağışın yoğun beklendiği noktalar için önlemler alıyorduk. Ama sabaha karşı deprem haberini alır almaz bölgeye koştuk. Tabii bu kadar büyük bir felaketle karşılaşacağımızı tahmin bile edemedik. Ne kadar büyük bir depremle, asrın felaketi ile karşı karşıya kaldığımızı bölgeye geldiğimizde anladık" diye konuştu.

"4 BİN 500 PERSONEL VE 3 BİN 500 MAKİNE VE EKİPMAN İLE SAHADAYDIK"



Bakan Uraloğlu, deprem gecesi artçı depremler ve çetin kış şartları sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştıklarını söyleyerek, "Mersin-Adana-Osmaniye-Narlı, Toprakkale-İskenderun, Köprüağzı-Kahramanmaraş, Malatya-Elazığ hatları gibi bin 204 kilometre hattımızda hasar vardı ve süratle bakım-onarım çalışmalarını başlattık. 69 bin kilometrelik karayolu ağımızın 9 bin 176 kilometresi deprem bölgesindeydi ve 184 kilometrelik kesiminin önemli şekilde etkilendiğini tespit ettik. Ekiplerimiz süratle bu yollara müdahale etti ve müdahalesi mümkün olmayan yerlerde alternatif ulaşım koridorları açıldı. Karayollarında yaklaşık 4 bin 500 personel ve 3 bin 500 makine ve ekipman ile sahadaydık" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUN YOLUNU OLUŞAN HASARLARI ONARDIKTAN SONRA TRAFİĞE AÇTIK"



Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta depremden 79 kilometrelik yol kesimi etkilendi. İlk andan itibaren buralara ekiplerimizi yönlendirdik. Kahramanmaraş-Pazarcık-Malatya yolunda meydana gelen hasarlara ve Söğütlü Köprüsü yaklaşımında oluşan oturmalara müdahale ederek gerekli bakım-onarım çalışmalarını yaptık. Kahramanmaraş-Göksun yolunda oluşan hasarların onarımını yaparak yolu trafiğe açtık. Hayati Vasfi Taşyürek Viyadüğü yaklaşım dolgusunda çatlak ve oturmalar için onarım çalışmalarını yaptık. Aşık Mahsuni Şerif ve Mehmet Akif İnan tünellerinde yapılan ilk onarım çalışmalarının ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtık. Tünellerdeki kalıcı onarım çalışmaları için ihale yapmayı planlıyoruz."

"KAHRAMANMARAŞ'IN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI ESKİSİNDEN DAHİ İYİ OLACAK"



Bakan Uraloğlu, her zerresinde ecdadın izi olan şehirde tüm tarihi eser ve varlıkları yeniden aslına uygun şekilde inşa edeceklerini dile getirerek, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısını eskisinden dahi iyi duruma getireceğiz. Son 21 yılda Kahramanmaraş'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 39 milyar TL üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003'te 72 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 364 kilometreye yükselttik. 35 kilometre BSK'lı yolu vardı, 279 kilometreye çıkardık. Birazdan da Pazarcık Çevre Yolu şantiyemizdeki çalışmaları incelemeye geçeceğiz. Narlı-Pazarcık Devlet Yolu, Doğu Akdeniz'i Elazığ ve Malatya üzerinden Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'e ve İran'a bağlayan güzergahta yer alması bakımından önem arz ediyor. Yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki yolumuz, mevcut haliyle 41,4 kilometresi sathi kaplamalı bölünmüş yol, 3,5 kilometresi sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veriyor. Yolumuzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getiriyoruz. Pazarcık şehir geçişinde 2 kilometrelik kesim ile Ulubahçe mevkiinde 2,5 kilometrelik kesim olmak üzere toplam 4,5 kilometre tamamladık. Üstyapı imalatlarına devam ediyoruz. Proje çerçevesinde ayrıca 10,5 kilometre uzunluğundaki Pazarcık Çevre Yolu da yer alıyor. Böylece projenin toplam uzunluğu 55,4 kilometreye ulaşmaktadır. Çevre Yolu ile Pazarcık şehir merkezinden geçen şehirlerarası trafiğin kentin dışına alınmasını sağlayarak, trafikte yaşanan yoğunluğun ve kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yolun devlet yoluna bağlantı noktalarında inşa edilecek 81 metrelik iki adet farklı seviyeli kavşak ile trafiğin devlet yoluna güvenli katılımını da sağlayacağız" diye konuştu.