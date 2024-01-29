Bakan Uraloğlu, metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Seyahat süresi 30 dakika olacak

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'nin sorularını cevapladı.
İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ettiklerini ifaden Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabında tamamlanan çalışmalarla, hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıkıyor." ifadesini kullandı.
Tamamlanan projeyle, seyahat süresinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika olacağını belirtti.
Bakan Uraloğlu, hizmete açıklanacak Gayrettepe İstasyonu'nun, 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olacağını bildirdi.