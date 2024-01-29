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  • Bakan Uraloğlu, metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Seyahat süresi 30 dakika olacak
Ekonomi

Bakan Uraloğlu, metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Seyahat süresi 30 dakika olacak

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'nin sorularını cevaplayan Bakan Uraloğlu, tamamlanan projeyle, seyahat süresinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika olacağını belirtti.

29 Ocak 2024 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Seyahat süresi 30 dakika olacak
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Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'nin sorularını cevapladı.

İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ettiklerini ifaden Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabında tamamlanan çalışmalarla, hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıkıyor." ifadesini kullandı.

Tamamlanan projeyle, seyahat süresinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, hizmete açıklanacak Gayrettepe İstasyonu'nun, 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olacağını bildirdi.

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