Bakan Uraloğlu: Yollarımızı akıllı teknolojilerle donatarak hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz

Uraloğlu, ATO Congresium'da düzenlenen "Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, etkinliği kara yolu sektöründeki projelendirme ve yapım teknikleri konusundaki son gelişmelerin paylaşılması açısından önemli bulduğunu söyledi.

Uluslararası standartlara uygun geliştirilmiş ulaşım yatırımlarıyla 100 yıllık işi 21 yıla sığdırarak ülkeyi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz, küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasındadır. Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç büyük kıtanın kalbi konumundadır. Bu nedenle ülkemizi, hava yollarından deniz yollarına, kara yolundan demir yollarına kadar çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir lojistik merkeze dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, kara yolu taşımacılığının gelişmiş ülkeler için kilit rol oynadığına dikkati çekerek, son 21 yılda bu alanda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bölünmüş yol ağının 29 bin 283 kilometreye ulaştığı bilgisini veren Uraloğlu, söz konusu alandaki yatırımlarla trafik güvenliğini artırıp kazalardaki ölüm oranını düşürdüklerini anlattı.

Uraloğlu, ülkedeki köprü uzunluğunu 765 kilometreye, tünel uzunluğunu 725 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

- AKILLI ULAŞIM YAYGINLAŞACAK, SEYAHAT SÜRELERİ AZALACAK

Elektrikli akıllı araçların kullanımının artmaya başladığına işaret eden Uraloğlu, "2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olacağını ve internet erişim bağlantılı araçların oranının yüzde 68 olacağını öngörüyoruz. Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz. Tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz. Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamalarımız sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkenlerini anında tespit ediyoruz. Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücülerimizi yol durumlarına dair anlık bilgilendirebiliyoruz. Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam edeceğiz ve bunun için internet altyapısı çok önemli."

Karayollarında fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, toplam 2 bin 282 kilometre optik kablo inşasını tamamladıklarını aktardı.

- "ULUSLARARASI KORİDORLAR İÇİN YATIRIMLARA KESİNTİSİZ DEVAM EDİYORUZ"

Uraloğlu, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un kilit noktasında olan ülkeyi, uluslararası bir merkez haline getireceklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri FAV Limanı'ndan başlayarak demir yolu ve kara yolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak Kalkınma Yolu Projesi hem ülkemiz hem de Irak hükümeti yatırımlarıyla devam ediyor. Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki kara yolu ağı geçişi 1912 kilometre olacak. Bu kapsamda Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımımızı da planladık. Uluslararası koridorlar için yatırımlara kesintisiz devam ediyoruz."

2028'e kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, bu kapsamda Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktaracaklarını anlattı.

- "KARA YOLU ULAŞIMININ GELECEĞİ ÜZERİNDE DURULACAK"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de ekonomik sistemlerin üzerinde inşa edildiği temel altyapıların en önemlilerinden birinin ulaşım olduğunu vurgulayarak, farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonu sağlayan kara yollarının, kapıdan kapıya taşıma özelliği ve tüm sektörlere sağladığı dengeli genişleme imkanıyla ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli görev üstlendiğini söyledi.

Karayolu 5. Ulusal Kongresi'nde dünyadaki son araştırmalar, yeni uygulama tekniklerinin dikkate alınarak değerlendirileceğine işaret eden Gülşen, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında geldiğimiz noktayla hızla dijitalleşen dünyada kara yolu ulaşımının geleceği üzerinde durulacak. Ayrıca, çağımızın en önemli gerçeklerinden biri olarak önümüzde duran iklim değişikliği ve doğal afetler yine oturumlarda ele alınacak." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler sergi alanındaki firmaları ziyaret etti.