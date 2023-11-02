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Ekonomi

Bakan Uraloğlu'dan THY'nin sefer iptalleriyle ilgili açıklama: BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor

THY'nin sefer iptallerine ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor. Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz. Gece boyunca takip ettik. Bütün dünyayı etkiledi.' dedi.

2 Kasım 2023 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'dan THY'nin sefer iptalleriyle ilgili açıklama: BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları:

(THY'nin sefer iptalleri) BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor. Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz. Gece boyunca takip ettik. Bütün dünyayı etkiledi. Sadece bir havayolu şirketi operasyonu değil bu. Bizim bayrak taşıyıcımız bir şirket. Her türlü mağduriyet giderilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek.

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