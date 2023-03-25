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Ekonomi

Bakan Varank, 200 dükkan yapımı için bakanlık, büyükşehir ve valilik ortak çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremin en çok zarar verdiği İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin ekonomisinin ayağa kalkması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışılacağını aktardı.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Bakan Varank, 200 dükkan yapımı için bakanlık, büyükşehir ve valilik ortak çalışacak
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İslahiye konteyner kentte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile depremzede vatandaşlarla iftar yapan Bakan Varank, iftar sonrası Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde sanayicilerle istişare toplantısına katıldı. Gün içinde İslahiye OSB ve Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ettiklerini söyleyen Bakan Varank iki ilçede ticari hayatın canlandırılması için özel çalışmalar yapacaklarını aktardı. İslahiye ilçesi için organizede büyük bir altyapı yatırımı yapıldığını vurgulayarak genişlemeye yönelik yeni OSB adımı atıldığını belirtti.

200 DÜKKAN YAPIMI İÇİN BAKANLIK, BÜYÜKŞEHİR VE VALİLİK ORTAK ÇALIŞACAK

Küçük sanayi sitelerinin önemli olduğunu belirten Varank, "İslahiye'de 200 dükkanlı bir küçük sanayi sitesini bizim desteklerimizle biz üst yapıyı yapacağız. Gaziantep Valiliği kamulaştırmayı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi altyapıyı yapacak. Sadece sanayi siteleri için değil Nurdağı ve İslahiye'de ticarethane ihtiyaçları var. Bunlarla ilgili de geçici olmayacak yani çelik konstrüksiyondan kalıcı dükkanlarla ilgili de biz yine kalkınma ajansımıza destek vereceğiz. Buralara hızlıca en azından esnafın girip ticareti canlandırabileceği yatırımları yapacağız" diye konuştu.

Varank ayrıca İlçe bazlı cazibe merkezi destekleme programı ile ihtiyaçlar çerçevesinde üretim ve ekonomik hayatın kalkınması için desteklerin süreceğini aktardı.

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