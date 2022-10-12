Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Varank, Twitter hesabından, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine, ilişkin paylaşım yaptı.
Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde ülke sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.
Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) October 12, 2022
Bayram tatili döneminde düşen endeks ağustosta toparlanarak aylık %2,4, yıllık bazda ise %1 arttı.
AB ve ABD'deki resesyon beklentisi, önümüzdeki dönemde bizim sanayimiz üzerinde de bir miktar baskı oluşturacak. pic.twitter.com/T6YMaq7TR2