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Ekonomi

Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldiğini belirterek, 'Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk' dedi.

AA13 Kasım 2020 Cuma 10:51 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:18
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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin eylülde aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttığına dikkati çeken Varank, "Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, paylaştığı grafikle de sanayi üretiminde yıllık bazda, ara malı üretiminde yüzde 10,9, sermaye malında yüzde 10,4, dayanıklı tüketim malında yüzde 16,2, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,4, enerjide yüzde 2,5 artış olduğu bilgisini verdi.

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