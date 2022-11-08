Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntülerini paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bir otomobilden fazlası" olarak nitelendirilen Togg'un Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldığı, açılışta, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'nun da seri üretim bandından indirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Togg'un üretiminin yurt dışında yapıldığı, seri üretim bandından çıkan ilk araçların İtalya'dan getirildiği" iddiaları üzerine Bakan Varank'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulunduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte görüntüler..."

- TOGG'UN BİRLEŞTİRİLMESİNE ŞAHİTLİK ETTİ



Bakan Varank'ın paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği görülüyor.

Bakan Varank, Togg Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da yer aldığı inceleme gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEO Karakaş ve yetkililerden bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Teknoloji Kampüsü'nde araç ile ve daha sonra da yürüyerek incelemelerde bulunuyor, gövde bölümünde Togg'un alt tabanı ve yan panellerinin robotlar tarafından birleştirilmesine şahitlik ediyor.

Görüntülerde kırmızı renkli C SUV'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indirilmesi yer alıyor.

- 1,2 MİLYON METREKARELİK KAMPÜS



Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 230 bin metrekare kapalı alana sahip kampüste gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra AR-GE, stil tasarım, batarya teknoloji, prototip geliştirme ve test, strateji ve yönetim merkezleri ile kullanıcı deneyim parkı bulunuyor.

Üretim hatlarında toplam 250 robotun görev yaptığı üretim tesisinde 1,6 kilometrelik test pisti inşa edildi. Avrupa'nın en temiz boyahanesi ve yüksek otomasyona sahip tesis kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre tasarlandı.

Gemlik Kampüs inşaatında 9 bin 700 kişi görev aldı. 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Kampüs, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olacak Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka olacak Togg, başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Bu oran ilerleyen yıllarda artacak.

Tedarikçilerinin yüzde 75'i Türkiye'den olan Togg'un Gemlik'teki kampüsü için 1200 iş ortağıyla çalışıldı.