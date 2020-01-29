Bakan Varank: Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '(Elazığ'daki deprem) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz'
AA29.01.2020 12:28 - Güncelleme: 29.01.2020 12:28
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Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar