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Ekonomi

Bakan Varank: Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '(Elazığ'daki deprem) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz'

AA29.01.2020  12:28 - Güncelleme: 29.01.2020  12:28
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