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Bakan Varank'tan teknolojik ürünlere destek açıklaması

Bakan Varank: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'yla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz

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