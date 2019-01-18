Bakan Varank'tan teknolojik ürünlere destek açıklaması
Bakan Varank: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'yla orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz
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