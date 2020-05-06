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Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Mart'ta 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı' dedi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:52
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı. İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız"

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