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Son dakika... Bakan Varank: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Varank, 'Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü' dedi.

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Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,4 artış kaydetti. 

Sanayi üretimi rakamlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloki Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

"Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor! Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda %3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor.
 
 
Eylül’de; Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven Endekslerinin tümü yukarı yönlüydü. Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var gücümüzle sahadayız. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi başvuruları bekliyor!" dedi.

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