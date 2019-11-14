Sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,4 artış kaydetti.

Sanayi üretimi rakamlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloki Bakanı Mustafa Varank şu ifadeleri kullandı:

"Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor! Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda %3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor.