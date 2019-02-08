Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz bu da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün' dedi.