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Ekonomi

Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk.' dedi.

12 Mart 2021 Cuma 11:41 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 12:02
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Türkiye Kimya Sektör Şurası'nda konuşan Bakan Varank şu açıklamalarda bulundu:

Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk.

Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu. Bu sabah açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4; bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı.

Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz.

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