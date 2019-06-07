Bakan Varank: Tek gündemimiz ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzonluların yoğun olarak yaşadığı ve ‘İstanbul’daki Trabzon’ adıyla da bilinen Beykoz’a bağlı İshaklı Köyü’ne bayram ziyaretinde bulundu. Köy halkının bayramını tebrik eden Varank, köy kahvehanesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Varank, seçimden sonra tek gündemlerinin 2023 yılına kadar ekonomi ve yatırım olacağını dile getirerek, “Türkiye’yi nasıl daha ileriye götürebileceğiz olacak. Bunlarla gündeme gelelim, bunlarla anılalım istiyoruz ama tabii ki seçimler Türkiye’de önemli. Her ne kadar hiçbir seçimde seçim ekonomisi uygulamasak da seçim, Türkiye’nin gündemini işgal eden bir mevzu. Dolayısıyla inşallah 23 Haziran’da seçimlerden sonra tek gündemimiz zaten Türkiye’yi nasıl ileriye götürebiliriz, bu olacak” diye konuştu.

SANDIK BİZİM İÇİN ÇOK KUTSALDIR

AK Parti’nin her zaman hizmetleriyle anılmak isteyen bir toplum hareketi olduğunu belirterek, “Bu ülkede 18 senedir iktidardayız. Yüzde 50 oy alabilen bir partiyiz ama vatandaşımın, benim partim lehine attığı oy iç ediliyorsa ki ben buna inanıyorum, rakamlar da bunu gösteriyor, tabi itirazımı yapacağım. Ama sandık kutsal. Oradan ne seçim sonucu çıkarsa tabii ki onu öpüp başımızın üzerine koyacağız. Kazanan İstanbul ve İstanbullu olsun” dedi.

Japonya'ya dijital ekonomi çıkarması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8-9 Haziran tarihlerinde Japonya’da düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’na iştirak edecek. Zirve kapsamında Japonya ile teknoloji alışverişi konusunda yeni işbirliklerine imza atılacak. Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komitesi Kurucu Anlaşması’nın imzalanması ve Türkiye’nin ticari ve dijital alandaki desteklerin üye ülke bakanlarına anlatılması planlanıyor.