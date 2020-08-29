Bakan Varank açıkladı: Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:54 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:03

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, üretimde yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak' dedi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları...

Bugün herkes Türkiye’nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek

Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, üretimde yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak