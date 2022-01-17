Bakan Varank: Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:40

Bakan Varank: Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 Milyar Dolarlık ihracatla kapattı.