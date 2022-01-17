Bakan Varank: Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
Bakan Varank: Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 Milyar Dolarlık ihracatla kapattı.
17 Ocak 2022 Pazartesi 11:39 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:40
Bakan Varank: Geçen yıl Türkiye'de 772 bin yeni otomobil ve ticari araç satıldı. Ülkemizde üretilen 937 bin araç da ihraç edildi. Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 Milyar Dolarlık ihracatla kapattı.