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Ekonomi

Bakan Varank:Ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü

Bakan Varank: Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü

AA13 Mart 2020 Cuma 11:56 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:56
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