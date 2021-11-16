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Ekonomi

Bakan Yanık: Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

DHA16 Kasım 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 10:39
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti. Yanık, bakım ihtiyacı olan engellilerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an 530 binin üzerinde vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Yanık, "Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için kasım ayında toplam 964 milyon TL ödeme yapacağız. Evde Bakım Yardımı ödemeleri 20 Kasım'a kadar tamamlanacak" dedi.

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