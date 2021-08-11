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Ekonomi

Bakan Yanık: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:34
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Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından SED yardımı yapıldığını ifade etti.

Çocuklar için ortalama 1259 lira ödeme yapıldığını belirten Yanık, bugün başlayan ödemelerin 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem verdiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada, topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda, sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz."

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