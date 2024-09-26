İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2024 Perşembe / 23 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1724
  • EURO
    38,1821
  • ALTIN
    2932.65
  • BIST100
    10033.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Yardımcısı Demircan: Türkiye de oldukça radikal bir karar alarak 2053'ü hedefledi
Ekonomi

Bakan Yardımcısı Demircan: Türkiye de oldukça radikal bir karar alarak 2053'ü hedefledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede tüm ülkelerin sıfır karbon ekonomisine geçiş için pozisyon aldığını belirterek, 'Ülkeler emisyon hedefleri belirlediler. Türkiye de oldukça radikal bir karar alarak ekonomisini karbondan arındırmak için 2053'ü hedefledi.' dedi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Bakan Yardımcısı Demircan: Türkiye de oldukça radikal bir karar alarak 2053'ü hedefledi
ABONE OL

Demircan, WindEnergy Hamburg Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği'ndeki konuşmasında, enerji sektörünün çevresel etkilerine değinerek, enerji sektörünün karbon emisyonlarının büyük bir kısmına sebep olduğunu söyledi.

Karbonsuzlaşma amacıyla enerji dönüşümünde bilinen geleneksel yaklaşımların değişmesi gerektiğine işaret eden Demircan, "Bildiğiniz gibi geçiş kelimesi geçici bir durumu ifade eder, geçişlerin enerji dönüşümünü tamamlaması gerekiyor. Enerjide talep ve arz tarafı var. Biz de enerjide arz güvenliği için hesaplamalar yapıyoruz. Hedeflere ulaşmak için Ulusal Enerji Planı'nı devreye aldık." diye konuştu.

Demircan, Türkiye gibi dinamik bir ülkenin kısa ve uzun vadede ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunun hesaplanmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Enerjide oyunun kurallarını değiştiren başka bir konu iklim değişikliği oldu. Biz de tüm enerji kültürünü yenilenebilir odaklı hale getirmeliyiz. Planlarımızı buna göre şekillendirdik." dedi.

Demircan, iklim değişikliği ile mücadelede finansman seçeneklerinin önemli olduğunu ifade etti.

Emisyon ticaretinin finansman sağlamada önemli olabileceğini vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede tüm ülkelerin sıfır karbon ekonomisine geçiş için pozisyon aldı. Ülkeler emisyon hedefleri belirlediler. Türkiye de oldukça radikal bir karar alarak ekonomisini karbondan arındırmak için 2053'ü hedefledi. Bu amaçlar için daha fazla paraya ihtiyacınız var. Yenilenebilir enerji yatırım finansmanını sağlamanın başka bir yolunu bulmalıyız. Belki karbon emisyon ticaret sistemi de bu yollardan biri olabilir. İklim hedeflerinin başarısı için kamu ya da özel finansmanın yeterli olmadığına inanıyorum."

  • Zafer Demircan
  • emisyon
  • WindEnergy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.