Bakan Yumaklı: 80 milyon TL hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 ilde damızlık düve yetiştirme merkezi kurulması çerçevesinde ahır yapımı ile bu merkezler için makine ve hayvan alımlarına yüzde 50 hibe desteği sağladı. Öte yandan damızlık düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlar için yetiştiricilere de yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Bakan Yumaklı, nitelikli damızlık düve yetiştirme merkezlerinin kurulması ve yetiştiricilerin hayvanlarını bu merkezlerden temin etmeleri amacıyla toplam 80 milyon TL hibe desteği sağladıklarını açıkladı.

Bakanlık bünyesindeki Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılığı desteklemek için bir yandan projeler yürütürken diğer yandan aile işletmelerine yönelik hibe destekleri veriyor.

Damızlık düve yetiştirme merkezleri, 2016 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin karar çerçevesinde, damızlık düve yetiştirme merkezleri kurulması için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağladı. 26 ilde oluşturulan bu merkezlerde işletmelere ahır yapımı, makine ve hayvan alımına yönelik destekler verildi. Bu çerçevede yatırımcı ve üreticilere toplam 45 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. Damızlık düve yetiştirme merkezlerinin çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterler istikâmetinde gerçekleştiriliyor. Bu merkezler belirli aralıklarla Bakanlıkça denetleniyor.

DÜVE ALIM DESTEĞİ

Öte yandan HAYGEM, damızlık düve yetiştirme merkezlerinden yerli hayvan alınması durumunda üreticilere yüzde 50, Bakanlığın izin verdiği hastalıktan ari işletmelerden temin edilmesi durumunda da yüzde 40 hibe desteği sağlıyor. Uygulamanın başladığı 2017 yılından bu yana üreticilere toplam 35 milyon TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirildi.

BAKAN YUMAKLI: HAYVANSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, hayvancılığın daha da geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Özellikle aile işletmelerinin ihtiyacı olan damızlık materyallerin yurt içinden sağlanması amacıyla bakanlığın yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan damızlık düve yetiştirme merkezlerinin önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, yetiştiricilerin hayvanlarını bu merkezlerden temin etmeleri durumunda da yine yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, yetiştiricilerin her daim yanında olduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Nitelikli damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla yüzde 50 hibe desteğimizle kurulan damızlık düve yetiştirme merkezleri için 45 milyon liralık kaynak aktardık. Aynı zamanda bu merkezlerden hayvan temin eden yetiştiricilerimize yüzde 50, Bakanlığımızca izin verilen hastalıktan ari işletmelerden temin eden yetiştiricilerimize de yüzde 40 destek sağlayarak 35 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu çerçevede hibe desteği tutarımız toplamda 80 milyon TL'yi buldu."