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Ekonomi

Bakan Yumaklı: En verimli palamut sezonunu geride bıraktık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2025 balıkçılık av sezonunu tamamladıklarını bildirerek, 'Yaklaşık 50 bin ton palamut avcılığıyla son yılların en verimli palamut sezonunu geride bıraktık.' ifadesini kullandı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: En verimli palamut sezonunu geride bıraktık
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Yumaklı, sosyal medya hesabından 2024-2025 balıkçılık av sezonuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "Vira Bismillah" diyerek açtıkları av sezonunu tamamladıklarını aktaran Yumaklı, bu sezon ilk defa sürdürülebilir balıkçılık hedefiyle 7 avcılık türünde planlı üretime geçtiklerini anımsattı.

- "GELECEK SEZON İÇİN UMUTLARIMIZ BÜYÜK"

Yumaklı, sezon boyunca atılan her ağın sürdürülebilirliğe atılan adım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 bin ton palamut avcılığıyla son yılların en verimli palamut sezonunu geride bıraktık. Planlı üretim kapsamında yer alan denizlerimizin yıldızı hamside de yaklaşık 150 bin ton avcılık yapıldı. Diğer türlerimizde de mavi sular bizlerden bereketini esirgemedi. Gelecek sezon için umutlarımız büyük, hedefimiz yine bereketli ve sürdürülebilir bir avcılık. Göğsünü denizin sonsuz maviliğine açan, her ağ atışında sofralara umut taşıyan cefakar ve fedakar balıkçılarımıza sonsuz şükranlarımızla."

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
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  • İbrahim Yumaklı
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