13 Eylül 2025 Cumartesi
  Bakan Yumaklı: Gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın Ağustos ayında gıda işletmelerine toplam 91 bin 820 adet resmi kontrol gerçekleştirildiğini, bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, 'Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

IHA13 Eylül 2025 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu dönemde, gıda üretim yerlerine yönelik 14 bin 850, gıda satış yerlerine yönelik 36 bin 921, toplu tüketim yerlerine yönelik ise 40 bin 49 olmak üzere toplam 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildiğini bildiren Yumaklı, bu kontroller neticesinde ise 709 gıda üretim yeri, 941 gıda satış yeri, 593 de toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını belirtti.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLAN GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Bakan Yumaklı, gerçekleştirilen resmi kontroller kapsamında 21 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu dile getirerek, "Bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulanmıştır. Her fırsatta vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz. Bu minvalde, kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yıllık denetim planları yaptıklarını, bunun yanında rutin denetimler de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"İlgili birimlerimize çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bildirimler, şikayetler de ulaşıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendiriyor, mutlaka üzerine gidiyoruz. Tüketicilerimiz bu konuda müsterih olsun. Bununla birlikte vatandaşlarımıza; tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine imkan tanıyan ve 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olan 'Gıda İşletmelerinde Karekod' uygulamasını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bunun yanında üretim, satış ve toplu tüketimde, halkımıza uygun şekilde hizmet veren bütün üretici ve işletmelere de teşekkür ediyorum. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek."

