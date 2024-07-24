Bakan Yumaklı: Hiçbir zaman hepsinin öldürülmesi teklif edilmedi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir. Yaklaşık 4 milyon civarında başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz"

"(Sahipsiz köpek sorunu) Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu."

"Hiçbir şeye dokunmazsak, bu şekilde devam edilirse bugünü herhalde mumla arar hale gelebiliriz"

"Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon."

"TUSAŞ'a yaklaşık 5 ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopteri siparişini verdik. İnşallah 2028'den itibaren teslimatlar başlayacak."

"(Fahiş et fiyatları) Hiçbir toleransımız olamaz. Üreticinin faydalanmadığı, tüketicinin de yüksek fiyatla et tüketimine sebep olan bu hususu tolere etmeyeceğiz."