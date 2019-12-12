14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7924
  • 6,4386
  • 275.554
  • 110115
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000’e çıkartmaktır.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000’e çıkartmaktır." dedi.
 
Selçuk, "Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020'de 353'e çıkaracağız. 2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8 milyon 640 bin kişiyi işe yerleştirdik. Sadece 2019 yılında 1 milyon 430 bin kişi işe yerleştirilmiş İŞKUR aracılığıyla. İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planını da yakında yayınlayacağız." ifadelerini kullandı. 

Karadeniz´de ateşlendi! 250 kilometre mesafedeki hedefi 137 saniyede vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Basel-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Basel-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?

Trump'tan 'Yılın Kişisi' seçilen aktiviste tepki! 'Çok gülünç'

Trump'tan 'Yılın Kişisi' seçilen aktiviste tepki! 'Çok gülünç'
 

POPÜLER HABERLER

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA