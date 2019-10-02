Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Toplu iş sözleşmesinde geçici işçilerimizle alakalı bir söz vermiştik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk, geçici işçi kardeşlerimizin 2019 yılında çalışma sürelerini 9 ay 29 güne kadar uzattık. Emekçi kardeşlerimiz ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun.' dedi.