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Ekonomi

Bakanlık 633 firmaya izin belgesi verdi

Mayısta 633 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Bakanlık 633 firmaya izin belgesi verdi
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Resmi Gazete'de yayımlanan kara göre; Dahilde işleme rejimi kapsamında mayıs ayında 633 firma için izin belgesi düzenlendi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığının mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 633 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

FİRMA TALEBİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, firma talebine istinaden 37 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

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