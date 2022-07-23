Bakanlık düğmeye bastı! Enerjide yeni dönem başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mesai saatlerinin düşürülmesine yönelik söylemlerinin de temelini enerji verimliliğinin oluşturduğu öğrenilirken, bu kapsamda hem kamu hem de özel sektörde evden çalışmaların teşvik edilmesi, hem işe gelip giderken harcanan yakıt hem de plazalardaki yüksek enerji faturalarından tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

Yapılan hesaplamalara göre kamu ve özel sektörde mevcut çalışanların yüzde 20'sinin işlerini evden de yürütebileceği, bunun sağlanması halinde yakıt tüketiminde ciddi bir düşüş yaşanacağı kaydedildi. Evde çalışmanın beraberinde getireceği elektrik yüküne ilişkin de çalışmalar yapılırken, vatandaşın da kazançlı çıkacağı belirtildi.

BİNA YALITIMI ŞART

Sabah'ın haberine göre Türkiye'de bina yalıtımı için mevcutta çok ciddi desteklemeler verilirken, desteklere ilişkin mevzuatların bürokrasisi de azaltılacak. Bina sektöründe enerji kaybının yüzde 30 olduğu, mesken bazlı düşünüldüğünde ısı yalıtımı ile her bir dairenin yüzde 50 daha fazla enerji tasarrufu ettiği gerçeğinden hareketle binalardaki ısı yalıtımlarına yönelik yeni teşvikler de hazırlanacak.

KAMPANYALAR DÜZENLENECEK

Ayrıca vatandaşın bilinçlendirilmesi noktasında da kampanyalar düzenlenecek. Enerji verimliliği etiketi taşıyan beyaz eşyaların alınması, evlerde lamba düğmelerinin yanına "lüzumsuzsa kapat" gibi hatırlatıcılar konularak özellikle evlerde büyük aile bireylerinin gereksiz yanan ışıkları kapatmaları teşvik edilecek.

Aynı şekilde hangi eşyanın nasıl kullanılırsa daha çok tasarruf edileceği noktasında da bilgilendirmeler yapılacak. Enerji verimliliğinin temelden sağlam şekilde alınması için öğrencilere okullarda verimlilik konulu dersler verilecek.

KAMU BİNALARINDA YÜZDE 15 TASARRUF HEDEFİ

Kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefi doğrultusunda, geçen yıl 2 bin 432 yapıda alınan enerji verimliliği önlemleriyle 35 milyon liralık tasarruf sağlanmıştı.

Şimdi ise genel aydınlatma tesislerinde LED armatür kullanımına ilişkin mevzuat da tamamlanırken, Enerji Bakanlığı'nın stratejik planına göre, 2023 yılına kadar toplam 1 milyon 75 bin LED armatür değişimi yapılacak.

MUHALEFETİN KARANLIĞININA KARŞI VATANDAŞ BİLİNÇLENDİRİLECEK

Tüm bu çalışmalar yapılırken, muhalefetin "vatandaş karanlığa mahkum edilecek" çarpıtmalarının olacağı öngörüsüyle, dünya enerji gerçekleri ve tasarrufun önemi vatandaşa anlatılarak, "aydınlık yarınlar" söylemiyle asıl olanın gereksiz muhalefet etmek değil, ülke ve vatandaş menfaati olduğu anlatılacak.