Bakanlık düğmeye bastı! Mahmutbey trafiğini çözecek adım

Akşam Gazetesi 2 Kasım 2021 Salı 08:28 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 08:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbulluların en çok şikayet ettiği Mahmutbey trafiğini alternatif yolla çözeceklerini söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'nde Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya gelen Karaismailoğlu "Mahmutbey trafiği iki sene sonra çözülüyor. 2023'te Mahmutbey'e alternatif yol açacağız. Trafik yükünü orası alacak" dedi. Karaismailoğlu, "Mahmutbey'de trafik şişe ağzı yapıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Hasdal Tüneli biraz rahatlattı ama devamını yapacağız. Kuzey Marmara Otoyuluna'na parelel olacak" diye konuştu.

11 BİN CAN KURTULDU

Türkiye'de karayolu altyapısının belli bir noktaya geldiğine değinen Karaismailoğlu "Bundan sonra demiryoluna ağırlık vereceğiz" dedi. Yapılan otoyollar sayesinde trafikteki araç sayısı artmasına rağmen kaza ve can kaybı sayısının azaldığına da değinen Karaismailoğlu, bu yatırımlar sayesinde 11 bin canın kurtarıldığını, seyahatlerin çileden keyfe dönüştüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, İstanbul'a yapılacak üç katlı tünel projesine ilişkin soru üzerine, orada E-5 altından gidecek raylı sisteme öncelik vereceklerini bildirdi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk etabının yeni yılın birinci çeyreğinde, kalan kısmının ise sonunda açılacağını aktaran Karaismailoğlu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen metrosunu da 2022'nin ilk aylarında hizmete alacaklarını duyurdu.

HARFE TAKILMAYIN

Metronun yeni simgesi olan 'U' harfi tartışmalarına da değinen Karaismailoğlu, "İstanbul'da sadece 'M' yok. Tramvay var 'T', finüküler var 'F'. U da ulaştırmanın 'U' su. İsme takılmamak lazım, hizmete takılmak lazım" dedi.

5G yatırımlarına devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu "Yerli ve milli imkanları geliştirip zamanı gelince 5G'ye gireceğiz. Bir ihale yapma düşüncemiz var" şeklinde konuştu.

YAVUZ SULTAN SELİM'E DEMİRYOLU

Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ek demiryolu için bu yıl ihaleye çıkıp 4 yılda tamamlamayı planladıklarını belirtti. Çukurova Havalimanı'nın Ekim 2022'de açılacağını da söyleyen Karaismailoğlu, "Gelecek yıl ekimde oraya uçakla ineceğiz. Demiryolu bağlantısı da bulunacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıl 2019 rakamlarını geçeceğini sözlerine ekledi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İKİ PİST KULLANILACAK

Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı belirtilen Millet Bahçesi'ne ilişkin bir soru üzerine Karaismailoğlu, acil durum hastanesi yapılan kuzey-güney pistlerinin olduğu bölgenin, ilk etapta gelecek yıl içerisinde millet bahçesi olarak vatandaşa açılacağını, doğu-batı pistinin faaliyete devam edeceğini söyledi. Karaismailoğlu, doğu-batı pistinin özel havacılık tarafından özel durumlarda ve sağlık durumlarında kullanılmaya devam edeceğini aktararak, hem kargo alanları hem de dış terminali bir etkinlik, fuar ve festival alanına dönüştürmeyi planladıklarını, burada TEKNOFEST ve Ulaşım Şûrası'nın yapıldığını bildirdi.

KANAL İSTANBUL'UN YOLLARI YAPILIYOR

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'daki son duruma ilişkin "Bir köprünün imalatına başlamıştık. Halkalı-Kapıkule tren hattımızın Halkalı-Ispartakule arasını Kanal İstanbul nedeniyle tünele çevirdik. Bunun da ihalesini yaptık. Bir taraftan onu yapıyoruz bir taraftan Kuzey Demiryolu'nun Çatalca-Havalimanı arasındaki kısmının ihalesinin yapıyoruz. Bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan ana ihale için çalışmalarımızı, finans görüşmelerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

KRUVAZİYER DEVLERİ GİDİP GELİP YENİKAPI'YI SORUYOR

Yenikapı'da da Galataport gibi bir liman yapılması süreci olduğuna yönelik bir soru üzerine Karaismailoğlu, burada ÇED sürecinin devam ettiğini, çevre etkilerine ilişkin raporların tamamlandığını bildirdi. Karaismailoğlu, "ÇED raporu bitti. Planımız orada da yap-işlet-devret ihalesine çıkmak. Talipleri var. Dünyanın en büyük kruvaziyer firmaları gelip gidip burayı soruyorlar. Hatta şimdiden rota bile çiziyorlar. İstanbul Tarihi Yarımada'ya, İstanbul turizmine büyük katkısı olacak bir liman" ifadelerini kullandı.