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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Rusya ile uçuşlar bugün başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:41
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