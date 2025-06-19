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Ekonomi

Bakanlık görüntüler sonrası harekete geçti! 17,2 milyon liraya kadar ceza kesilecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin, Kurban Bayramı tatili süresince satışa sunulamayan ve bozulmaya başlayan salatalıkların araçla boş araziye döküldüğünün anlaşıldığını ve ilgili kişiye 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarda idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 07:30 - Güncelleme:
Bakanlık görüntüler sonrası harekete geçti! 17,2 milyon liraya kadar ceza kesilecek
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Gürcan, sosyal medya hesabından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı olarak uyarıda bulunduklarını belirten Gürcan, "Meyve ve sebze ticaretinde, ürünleri usulüne uygun olarak imha etmeyen kişi ve işletmeler titizlikle tespit edilecek; mevzuat çerçevesinde, sorumsuz ve kuralları hiçe sayan kişilere en ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gürcan, sosyal medyada 17 Haziran'da Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş araziye salatalık döküldüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Ticaret İl Müdürlüğünce derhal inceleme başlatıldığını belirterek, "Aynı gün gerçekleştirilen denetim ve saha incelemelerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğü tespit edilmiştir. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bölgedeki güvenlik kameraları, MOBESE kayıtları ve belediyeye ait kamera görüntüleri detaylı şekilde incelenmiş; yapılan çalışmalar sonucunda, 15 Haziran saat 22.36 civarında söz konusu alana giriş yapan '34 ... ..7' plakalı kamyonetin S.B. adlı kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

- "1,4 MİLYON LİRA İLE 17,2 MİLYON LİRA ARASINDA DEĞİŞEN TUTARDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

İncelemeler neticesinde, Kurban Bayramı tatili süresince satışa sunulamayan ve bozulmaya başlayan salatalıkların söz konusu araçla bölgeye döküldüğünün anlaşıldığına işaret eden Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, bahsi geçen S.B. adlı kişi hakkında işlem başlatılmış olup, 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, Darıca Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha işlemleri nedeniyle ilgili kişi hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari düzeni bozan ve piyasa istikrarını tehdit eden her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek; sürdürülebilir, adil ve dengeli bir ticaret düzeninin tesisi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

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