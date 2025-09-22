Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan "yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, görüntüleri paylaşan market çalışanı ve videoyu yayan 4 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir market çalışanı, 150 liraya alınan 5 litrelik sıvı yağın 450 liraya satılarak nasıl yüzde 200 kar elde edildiğini delilleriyle ortaya koydu" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatıldığını belirtti.

GÖZALTI VE SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, Gülşahin'in kendi ikrarı doğrultusunda konunun Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu. Eylemin stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, Gülşahin'e 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon 200 bin lira arasında idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Ayrıca, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesi uyarınca İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve şüpheli Abdullah Gülşahin'in gözaltına alındığı ifade edildi.

HESAPLAR DA MERCEK ALTINDA

Açıklamada, söz konusu görüntüleri araştırma yapmadan yayan "Misvak Caps", "ZAM Haber", "SİYAH SANCAK" ve "Denetle!" isimli sosyal medya hesapları hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

Bu hesapların yayınlarında gizli reklam yapıldığı şüphesiyle Reklam Kurulu tarafından da inceleme başlatıldığı, inceleme sonucunda bu hesaplara 850 bin lira ile 8 milyon 500 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, açıklamasının sonunda, "Halkımızın güvenini istismar eden ve piyasa düzenini bozmaya dönük bu tür dezenformasyon faaliyetleriyle mücadele etmek Bakanlığımızın en temel sorumluluklarından biridir. Kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan kişiler hakkında mevcut mevzuat çerçevesinde gereken tüm yasal işlemler ivedilikle ve titizlikle yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.