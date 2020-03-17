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Ekonomi

Bakanlık: Yıllık gelir vergisi ödeme süreleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

17 Mart 2020 Salı 12:56 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:56
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