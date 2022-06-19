Bakanlıktan açıklama geldi! 100 milyon lira destek müjdesi

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan teşviklerin kapsamı genişletildi.

Özellikle kabotaj hattında yolcu ve araç taşıyan gemi işletmecilerinin de destekten yararlanabilmesi amacıyla hurdaya verilecek gemi tonajının alt sınırı 50 GT (Gros Tonaj) düşürüldü. Öte yandan teşvikten yararlanacak gemi sayısı yıllık 5 iken 10'a çıkarıldı.

Bununla birlikte hurdaya ayrılan geminin ardından yeni inşa edilecek konvansiyonel gemiler için verilecek destek miktarı ton başına hurda bedelinin 1 katından 1,5 katına çıkarılarak yüzde 50 artışa gidildi.

Teşvik ve desteklerle Türkiye'nin ortalama gemi yaşının azaltılarak gençleştirilmesi amaçlanırken aynı zamanda, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlanması, bu alandaki istihdamın artırılması öngörülüyor.

- ÇEVRE DOSTU GEMİLERE DÖNÜŞÜMDE YÜZDE 25 HİBE VERİLECEK

LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere yeni inşa edilecek gemide alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanılması halinde ise destek miktarı ton başına hurda bedelinin 2,5 katına çıkarılarak çevre dostu gemi yapacak işletmeci desteklendi.

Mevcut gemilerinin ana makinelerini fosil yakıttan alternatif çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek gemi sahiplerine, dönüşüm maliyetinin yüzde 25'i oranında hibe sağlanacak. Bu destekten özellikle Marmara Denizi'nde yolcu taşımacılığı yapan gemi sahiplerinin yararlanması öngörülüyor.

- "FOSİL YAKIT KULLANILMAYAN DENİZCİLİK ENDÜSTRİSİ" SLOGANIYLA SAĞLANAN İLK DESTEK ADIMI

Türkiye'nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği'nin "Emisyon Ticaret Sistemi" ile denizcilik sektörünün en önemli gündemi haline gelen ve "Fosil Yakıt Kullanılmayan Denizcilik Endüstrisi" sloganıyla hayata geçirilecek desteklerin ilki sektörün kullanımına sunulmuş oldu.

Türk bayrağı altında işletilecek gemilere verilecek bu desteklerle birlikte denizcilik sektörüne yıllık 100 milyon lira destek verilmesi amaçlanıyor. Söz konusu destekler için başvurular alınmaya başladı.

