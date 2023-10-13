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Ekonomi

Bakanlıktan afetzedelere büyükbaş hayvan desteği

Asrın felaketinde hayvanları telef olan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvan desteği başladı. Malatya'da düzenlenen dağıtım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '5 bin 804 büyükbaş hayvan dağıtımına başladık' dedi.

IHA13 Ekim 2023 Cuma 20:52 - Güncelleme:
Bakanlıktan afetzedelere büyükbaş hayvan desteği
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayvanlarını kaybeden üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekler verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede daha önce küçükbaş hayvan dağıtımı yapan bakanlık, bugün itibariyle de deprem bölgesinde büyükbaş hayvanlarını kaybeden üreticilere yine büyükbaş desteği sağlıyor.

İlk olarak Malatya'da başlayan büyükbaş hayvan dağıtımı Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmelerinde gerçekleştirildi. İlk etapta 75 yetiştiriciye 76 adet büyükbaş hayvan teslim edilirken törene katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere toplamda 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına başladıklarını söyledi.

Malatya'da toplam 550 büyükbaş hayvanın yetiştiricilere teslim edileceğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın deprem sonrası hayvanlarını kaybetmiş üreticilerimize verdiği söz vardı. Bugün burada o sözü yerine getirmeye başladık. Şuana kadar 25 binin üzerinde arılı kovan teslimatı ile 43 bin 300 küçükbaş hayvan ve 550 bine yakın da kanatlı hayvan teslimatı yapıldı. Bugün itibariyle de 5 bin 804 büyükbaş hayvan dağıtımına Malatya'da başlamış oluyoruz" dedi.

Gençlerin ve kadınların üretimin içinde olması gerektiğini de vurgulayan Bakan Yumaklı, "Gerçekten kadının ve ananın olduğu yerde bereket var. İnşallah dediğim gibi gençlerimiz ve kadınlarımız üretim içerisinde olsun. Onlar üretsinler ve Türkiye Yüzyılını biz üretimin ve üreticinin yüzyılı yapalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından depremzede üreticilere büyükbaş hayvanların dağıtımı gerçekleştirildi. Hayvanlarına kavuşan yetiştiriciler de mutluluklarını dile getirerek, kendilerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür ettiler.

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