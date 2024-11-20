Bakanlıktan Antalya'nın şehir içi trafiğine çözüm

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Antalya'nın trafiğini rahatlatacak kavşak ve çevre yolu projelerinin ihale sürecinin tamamlandığını belirtti. 19 Kasım'da gerçekleştirilen ihale kapsamında, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı, Kumluca Çevre Yolu'nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında yer alan 4 kavşağın düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, projeleri süratle hayata geçireceklerini bildirdi.

'TRAFİK YOĞUNLUĞU HAFİFLEYECEK'

Projeler tamamlandığında Antalya'nın özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun büyük ölçüde hafifleyeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Antalya'nın trafiğini rahatlatmak için kapsamlı bir planlama yaptık. Kepezüstü, Duraliler, Kepez, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımını hızla başlatarak şehir içindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağız. 1,2 kilometrelik Kumluca Çevre Yolu'nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında düzenlenecek 4 kavşakla hem güvenli hem de kesintisiz bir ulaşım akışı sağlayacağız. İhale sürecini başarıyla tamamladığımız bu projeleri süratle hayata geçirerek Antalya'nın ulaşım altyapısını modernize ederken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Antalya'da trafik sorunlarına kalıcı çözüm üreten yatırımlar ile bölgenin ekonomik ve turistik değerini artıracaklarını kaydeden Uraloğlu, "Bu projeler sadece ulaşım açısından değil, Antalya'nın genel yaşam kalitesini artırmak açısından da kritik öneme sahip. Şehrimizin her alanda gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.