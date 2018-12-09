Bakanlıktan Sıfır Atık’a 200 ton katkı

Proje ile şu ana kadar 120,8 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak 2 bin 57 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Ayrıca 45,3 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 733 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 8 ton cam atık ve 10,3 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 23 ton ham maddeden tasarruf elde edilirken, 7,2 ton organik atıktan 3,2 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.