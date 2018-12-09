Bakanlıktan Sıfır Atık’a 200 ton katkı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017’de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 18 ayda 200 tona ulaştı.
Proje ile şu ana kadar 120,8 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak 2 bin 57 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Ayrıca 45,3 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 733 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 8 ton cam atık ve 10,3 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 23 ton ham maddeden tasarruf elde edilirken, 7,2 ton organik atıktan 3,2 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.
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