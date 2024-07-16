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Ekonomi

Bakanlıktan temmuz ayında 4,1 milyar TL 'evde bakım yardımı'

Bakan Göktaş, bakımları evlerinde yapılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,1 milyar TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 10:29 - Güncelleme:
Bakanlıktan temmuz ayında 4,1 milyar TL 'evde bakım yardımı'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını iletti.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

555 BİN VATANDAŞIMIZ EVDE BAKIM YARDIMINDAN YARARLANIYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde aylık 7 bin 608 TL ödeme yapılırken, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9 bin 77 TL'ye çıkarıldığını belirten Göktaş, ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağını bildirdi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,1 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

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