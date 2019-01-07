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Baker Hughes Raporu: ABD'de sondaj kule sayısı 8 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı bir haftada 8 adet düşüşle 877 adete geriledi. ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı da aynı dönemde 1,075 adete indi.

  • DHA
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Baker Hughes Raporu verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 151 adet  arttı. Sondaj kulelerinin 1,050 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.
 
Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 22'ye gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 76'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,151'e indi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 olarak açıklandı.
 

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