Baker Hughes Raporu: ABD'de sondaj kule sayısı 8 adet azaldı
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı bir haftada 8 adet düşüşle 877 adete geriledi. ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı da aynı dönemde 1,075 adete indi.
- DHA
Baker Hughes Raporu verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 151 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,050 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.
Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 22'ye gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 76'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,151'e indi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 olarak açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.