Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı'na birkaç gün kala, Gaziantep’teki baklavacılar da vatandaşların siparişlerine yetişebilmek için gece gündüz mesai yapmaya devam ediyor. Bayram nedeniyle yaşanan talep patlamasını üretimi iki katına çıkararak karşılamaya çalışan Gaziantepli baklavacılar, yaptıkları baklavaları Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafına gönderiyor.

İmalathanelerde baklava hamurunu merdanelerle adeta kağıt inceliğinde açan ustalar, açtıkları yufkaları Antep fıstığı ve tereyağı ile harmanlayıp odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda pişiriyor. Fırınlarda pişen baklavalar şerbetle buluştuktan sonra ise yemeye hazır hale geliyor. Meşakkatli aşamalardan geçen baklava, Gaziantep’ten Türkiye’nin her tarafına gönderilirken, Amerika, Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Hollanda gibi pek çok ülkeye de ihraç ediliyor.

"BAYRAM YOĞUNLUĞU YAŞIYORUZ"

Gaziantep’te yıllardır baklava üretimi yapan ve bayram öncesi yoğun mesai yaptıklarını açıklayan baklava firması işletmecisi Levent Aktaş, "Bayrama çok az bir süre kaldı. Bayramın yaklaşması nedeniyle hem yurt içi hem de yurt dışına baklava gönderdiğimiz için Gaziantep'teki imalathanelerdeki üretim kapasitesini iki katına çıkarmış durumdayız. Baklava üretimlerini yetiştirebilmek için de mesai saatlerimiz de biraz uzadı" dedi.

"YENİ MAHSUL FISTIKLA ÜRETİM YAPIYORUZ"

Baklava yapımlarında yeni mahsul fıstıkları kullandıklarını da vurgulayan Aktaş, "Bu bayram yeni mahsul fıstık hasadına denk geldiği için biz de baklavalarda yeni mahsul fıstıkları kullanıyoruz. Yeni rehalı, yeşil fıstığı kullanıyoruz. Bu şekilde baklavaların kalitesini de çok daha fazla arttırdık. Bayram baklavası siparişlerini vatandaşlarımıza yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAKLAVAYI HEM TÜRKİYE’YE HEM DÜNYA SATIYORUZ"

Baklavayı dünyanın dört bir yanına ve Türkiye’nin her noktasına gönderdiklerini söyleyen Aktaş, "Ürettiğimiz baklavaları Gaziantep’ten Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyanın pek çok noktasına gönderiyoruz. Yani Amerika, Almanya, Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Hollanda, diğer Avrupa ülkeleri ve Asya ülkelerine de baklava gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

KİLOSU 95 LİRADAN BAŞLIYOR

Baklava fiyatlarından da bahseden Aktaş, "Klasik Gaziantep baklavasının fiyatı 95 liradan başlıyor ve çeşidine göre 140 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.