Balık tezgahlarında ucuzluk göründü

Balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yaparak 1 Eylül’de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor. 1 Eylül’de gırgırla, 15 Eylül’da ise trolle avlananlar ‘Vira Bismillah’ diyecek. Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritin bu yıl bol olacağını, yasak bittiğinde fiyatların yarı yarıya düşeceğini söylediler. Geçen dönem olduğu gibi bu sezon de özellikle hamsi, çinekop ve istavritte bolluk beklediklerini söyleyen Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, 1 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesi balıkçıların büyük beklenti içine girdiğini söyledi.

Balığın bol olmasının fiyatları düşürdüğünü vurgulayan Özkurnaz “Her yıl olduğu gibi özellikle göç döneminde torik, palamut, lüfer ve bunun gibi birçok pullu balık, çipura, mercan, karagöz, sinarit, Karadeniz’den Ege’ye ve oradan da Akdeniz’e açılır. Balıkçıya ekonomik anlamda en çok katkı sağlayacak balık çeşidi lüferdir. Bu yıl özellikle lüfer, geçen yıldan bu yana yataklama yaptı, doğal olarak havyarı da bu bölgeye bırakmış oldu. Bu yıl bu bölgedeki balıkçılığın lüfer bakımından ciddi anlamda artış göstereceği düşüncesindeyiz. Balıkçılarımız geçen sezondan memnundu. Bu sezondan da umutluyuz. Balığın, balıkçılığın özellikle palamut, torik, lüfer gibi balıkların popülasyonunun daha çok artacağını ve balıkçılarımızın da güzel bir dönem geçireceğini umuyoruz.”

Samsun Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muzaffer Tığ, bu sezon istavrit ve hamsinin bol olacağını düşündüklerini belirten Tığ, “İl genelinde yaklaşık 200 trol, gırgır ve kıyı balıkçı teknesi var. Geçen sezon deniz bereketliydi. İnşallah bu sezon da bereketli olur” dedi.

BEREKETLİ BİR SEZON

Balıkçı Tuncay Dinç ise “Yasak bittiğinde fiyatlarda da düşüş olacaktır. 20-25 lira aralığında satılan sardalyanın 15-20 liraya düşer” dedi.Balıkçılardan Melih Kayıkçı da “Sezonun açılışı palamutla başlar, sarıkanat, lüfer, istavrit ve tekir gibi balıklarla devam eder. Fiyatlarda düşme olur. Geçen yıl güzel bir sezon geçirdik, umarım bu sezon da bereketli bir sezon olur” dedi.