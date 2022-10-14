Balkanlar Türkiye'den aldı! 9 ayda 15 milyar 698 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 9 ayında 15 milyar 698 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 571 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 24,9 arttı.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat, 4 milyar 776 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 3 milyar 428 milyon dolarla Bulgaristan, 2 milyar 169 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 302 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 221 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde, Arnavutluk'a 742 milyon 847 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 548 milyon 125 bin dolarlık, Makedonya'ya 488 milyon 552 bin dolarlık, Kosova'ya 463 milyon 164 bin dolarlık, Hırvatistan'a 439 milyon 164 bin dolarlık, Karadağ'a 118 milyon 677 bin dolarlık dış satım yapıldı.

- EN FAZLA ARTIŞ KARADAĞ'DA

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde 2021'in aynı dönemine göre 10 ülkede arttı. 1 ülkede ise düşüş kaydetti.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 60,2 ile Karadağ'da gerçekleşti. Karadağ'ın ardından Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 43,4 ile Arnavutluk oldu.

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'a yüzde 34,9, Romanya'ya yüzde 34,1, Makedonya'ya yüzde 29,4, Hırvatistan'a yüzde 28,2, Sırbistan'a yüzde 24,0, Kosova'ya yüzde 21,5, Bosna Hersek'e yüzde 21,3, Yunanistan'a yüzde 7,8 ihracat artışı kaydedildi. Slovenya'ya yapılan dış satım ise yüzde 3,1 azaldı.

- BÖLGEYE İHRACATIN YÜZDE 47,9'U İSTANBUL'DAN

Balkan ülkelerine yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 7 milyar 524 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 15 milyar 698 milyon dolarlık ihracatın yüzde 47,9'unu tek başına sırtladı.

-EN ÇOK DIŞ SATIM KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖRÜNDEN

Balkan coğrafyasına bu yılın 9 ayında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, bu dönemde Balkan ülkelerine 2 milyar 885 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Söz konusu sektörü, 2 milyar 695 milyon dolarla çelik, 1 milyar 948 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 346 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 18 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

TİM verilerine göre, 2021 ve 2022'nin ocak-eylül döneminde Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı (bin dolar) ve artış oranı şöyle: