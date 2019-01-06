Balonlardan 70 milyon euro geldi Kapadokya’da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların ekonomiye katkısı yaklaşık 70 milyon Euro oldu.