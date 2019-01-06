Balonlardan 70 milyon euro geldi
Kapadokya’da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların ekonomiye katkısı yaklaşık 70 milyon Euro oldu.
Geçmiş yıllara kıyasla yoğun talep gören sıcak hava balonları, 2018 yılı boyunca havanın müsait olduğu 230 gün uçuş gerçekleştirdi. Turlara en çok talep ise ekim ayında görüldü. Ekim ayında turlara 65 bin 604 turist katıldı.
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