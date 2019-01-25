Bankacılık devi Morgan Stanley 'Prens Selman’ın yöntemi yaratıcı ve etkili' dedi.

New York merkezli yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley’in CEO’su James Gorman, dün Davos’ta düzenlenen “Suudi Arabistan İçin Sonraki Adımlar” konulu panelde skandal niteliğinde açıklamalarda bulundu.

James Gorman, Kasım 2017’de Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “yolsuzluk soruşturması” kapsamında 200'den fazla prens ve bakanı, başkent Riyad'daki lüks Ritz-Carlton otelinde gözaltında tutmasının, yolsuzlukla mücadelede “yaratıcı ve etkili” bir yöntem olduğunu söyledi.

Panel sırasında Fransız petrol devi Total'in CEO'su Patrick Pouyanne ile beraber Suudi maliye ve ekonomi bakanlarının yanında yerini alan Gorman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen iş dünyasının Suudi Arabistan ile bağlantı kurmaktan vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Gorman, “Suudi Konsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti kesinlikle kabul edilemez. Ama siz ne yapıyorsunuz? (Suudi Arabistan’ın) ekonomik ve sosyal değişim sürecinde hangi rolü oynuyorsunuz?” diyerek işletmelerin Suudi reformlarına katılması gerektiği belirtti.

200'den fazla prens ve bakanın mal varlığının bir kısmını hükûmete devredinceye kadar tutulduğu Ritz-Carlton'daki gözaltılar hakkındaki soruya ise Gorman, hiçbir ülkenin yolsuzluktan kurtulma girişimlerini yargılamadığını söyledi.

Gorman, “Yolsuzlukla yaratıcı yollarla mücadele eden çok sayıda ülke var. (Ritz-Carlton'daki gözaltıları) bu kesinlikle en yaratıcılarından biri. En verimlilerinden biri olduğunu da savunabilirsin.” şeklinde konuştu.

Ritz-Carlton'daki gözaltıları

Suudi Arabistan'da Kasım 2017’de “yolsuzluk operasyonu” kapsamında 200’den fazla prens ve bakan tutuklanıp, Riyad'daki lüks Ritz-Carlton otelinde alıkonulmuştu.

Gözaltına alınan isimlerin arasında Prens Muhammed’in koltuğuna rakip olabilecek Suudi kraliyet ailesi mensuplarının da olduğu ileri sürülmüş, Middle East Eye’ın kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bir zamanlar olası Veliaht Prens olarak görülen Kral Abdullah’ın oğlu Prens Miteb bin Abdullah’ın dövülerek işkence gördüğünü iddia etmişti.

New York Times’ta yer alan habere göre ise soruşturmanın “yolsuzlukla mücadele” adı altında yapılmasına rağmen, tutuklulardan toplanan paranın büyük bir kısmının Prens Muhammed’in doğrudan kontrolüne girdiği belirtilmişti.

Bir yıl önce, Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el Mojeb, soruşturma kapsamında 381 Suudi vatandaşından 106 milyar doların üzerinde para elde edildiğini açıklamıştı.