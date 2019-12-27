'Bankacılık sektörü 2020’de daha aktif olacak'

27.12.2019 03:39 - Güncelleme: 27.12.2019 03:39

Arslan “Yeni Ekonomi programında belirlenen hedeflere bağlı olarak çalışacağımız yeni yılda, istihdam ve verimlilik odaklı projelere öncelik vereceğiz. Faaliyet alanında ülkemize sosyal ve ekonomik değer katan firmaların, hem mevcut yatırımlarını geliştirmesi hem de yeni yatırımlarla iş alanlarını zenginleştirmesi noktasında finansal imkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

ÖNEMLİ DEĞİŞİM VAR

Türkiye ekonomisinin 2019 yılı performansının, ekonomi yönetimlerinin piyasa düzenleyici ve denetleyici rolünün ne kadar önemli olduğuna dair çarpıcı bir örnek verdiğini anlatan Arslan “ Enflasyonda kalıcı bir iyileşme sağlanmasıyla birlikte, TCMB politika faizi yüzde 12 seviyesine gerilemiştir. Yine bu dönemde, Ekim ayı verileriyle 12 aylık cari işlemler fazlasının 4,3 milyar dolara kadar yükselmesi ekonomideki tüm göstergelerin dengeli ve uyumlu şekilde işlediğini göstermektedir. Piyasalara 2020 için güven veren veriler ekseninde, YEP’te belirtilen değişim zamanı da başlamıştır” dedi.