'Bankacılık sektörü 2020’de daha aktif olacak'

Arslan “Yeni Ekonomi programında belirlenen hedeflere bağlı olarak çalışacağımız yeni yılda, istihdam ve verimlilik odaklı projelere öncelik vereceğiz. Faaliyet alanında ülkemize sosyal ve ekonomik değer katan firmaların, hem mevcut yatırımlarını geliştirmesi hem de yeni yatırımlarla iş alanlarını zenginleştirmesi noktasında finansal imkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.
ÖNEMLİ DEĞİŞİM VAR
Türkiye ekonomisinin 2019 yılı performansının, ekonomi yönetimlerinin piyasa düzenleyici ve denetleyici rolünün ne kadar önemli olduğuna dair çarpıcı bir örnek verdiğini anlatan Arslan “ Enflasyonda kalıcı bir iyileşme sağlanmasıyla birlikte, TCMB politika faizi yüzde 12 seviyesine gerilemiştir. Yine bu dönemde, Ekim ayı verileriyle 12 aylık cari işlemler fazlasının 4,3 milyar dolara kadar yükselmesi ekonomideki tüm göstergelerin dengeli ve uyumlu şekilde işlediğini göstermektedir. Piyasalara 2020 için güven veren veriler ekseninde, YEP’te belirtilen değişim zamanı da başlamıştır” dedi.
BÜYÜME DEVAM EDECEK
Bankaların sunduğu kredilerin ekonomiyi canlı tuttuğunu anlatan Arslan “İVME Finansman Paketi, Ekonomi Değer Kredisi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi gibi yenilikçi paketlerin gördüğü talep, yurtiçindeki iyimser havayı daha da artırmıştır. Ticari kredilerin yanı sıra konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimler piyasada biriken talebin karşılanmasına olumlu yansımıştır. 3. çeyrek sonunda yıllık bazda büyümeyi başaran Türkiye ekonomisi, 2020 yılı için belirlenen yüzde 5 büyüme hedefine ulaşacaktır. Bankacılık sektörünün, iş dünyasının rahat bir nefes almasını sağlayan uygulamaları, 2020 yılında da firmaların talep ve beklentilerinin çözümüne katkı sağlayacaktır. Sektörümüz hedeflere hizmet etmek edecektir” dedi.